Биография

Уилл Пэттон — американский актер. Родился в Чарльстоне 14 июня 1954 года. Воспитывался в семье драматурга, сценариста и преподавателя актерского мастерства и режиссуры Билла Пэттона. Получив среднее образование, учился в Школе искусств Северной Каролины и Актерской студии Джозефа Чейкена в Открытом театре Нью-Йорка. Удостоился двух премий Obie за роли во внебродвейских постановках «Дурак из-за любви» и «Что он видел?». Озвучил более 40 аудиокниг. Уилл Пэттон дебютировал на экране в 1983 году в биографической драме «Силквуд». В дальнейшем сыграл роли в фильмах «После работы», «Нет выхода», «Удар по системе», «История Диллинджера», «В супе». В 1993 году сыграл главного героя в триллере «Полночный выпуск», появился в криминальной мелодраме «Ромео истекает кровью» и боевике «Смертельная схватка». В фантастическом боевике «Почтальон» предстал в образе генерала Бетлехема, разделив съемочную площадку с Кевином Костнером. За эту роль актер был номинирован на премию «Сатурн». В этом же году пополнил биографию драмой «Выдуманная жизнь Эбботов». Одной из самых известных в карьере актера стала роль Чика в фантастической картине Майкла Бэя «Армагеддон». В начале 2000-х он снялся в криминальном триллере «Угнать за 60 секунд», спортивной драме «Вспоминая Титанов», мистическом детективе «Человек-мотылек», драме «Семейные грехи». В фильме ужасов «Четвертый вид» с Милой Йовович предстал в образе шерифа Огаста. С 2011 года играл капитана Дэна Вивера в сериале «Рухнувшие небеса». Пэттон вновь работал с Кевином Костнером в вестерне «Йеллоустоун», после чего режиссер пригласил его в свою сагу «Горизонты». Уилл также известен по роли офицера Фрэнка Хокинса в перезапуске слэшера «Хэллоуин», а затем в двух продолжениях — «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается». Среди других рейтинговых проектов с участием актера — «НВО: Первый взгляд», «Виртуальная реальность», «24 часа», «На Запад», «4исла», «Хорошая жена», «Укрытие».