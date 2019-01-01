Молоток (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отец сталкивается с личным кризисом, когда узнает, что его сын занимается наркоторговлей и вынужден податься в бега после неудачной сделки. Теперь им предстоит непростой совместный путь. Путь, полный опасност�и, риска и откровений как для отца, так и для сына.



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