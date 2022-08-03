Фильм Человек мотылёк (2001)
8.32001, The Mothman Prophecies
Ужасы, Драма113 мин18+
О фильме
Спустя два года после трагической гибели жены, талантливый журналист Джон Клайн оказывается в маленьком городке в Западной Вирджинии. Он не знает, как он попал сюда и что он здесь делает, но удивительные рассказы местных жителей, видевших странное существо, похожее на гигантского человека-мотылька, вынуждают его начать собственное расследование. Через некоторое время он понимает, что страшное создание с огненными глазами, внезапно являющееся людям в сумраке ночи, всегда становится предвестником чудовищных трагедий...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Марк
Пеллингтон
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ДЭАктёр
Дэвид
Эйгенберг
- ДМАктриса
Дебра
Мессинг
- ЛДАктриса
Люсинда
Дженни
- НБАктёр
Несбитт
Блэйсделл
- АБАктёр
Алан
Бейтс
- БТАктёр
Боб
Трэйси
- РЭАктёр
Рон
Эмануэл
- ДАСценарист
Джон
А. Кил
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- ДФПродюсер
Джейсон
Фри
- ГУПродюсер
Гэри
У. Голдстин
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- СГАктриса дубляжа
Софья
Горшкова
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- ФМОператор
Фред
Мерфи