Человек-мотылек
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Человек-мотылек

Фильм Человек мотылёк (2001)

8.32001, The Mothman Prophecies
Ужасы, Драма113 мин18+

О фильме

Спустя два года после трагической гибели жены, талантливый журналист Джон Клайн оказывается в маленьком городке в Западной Вирджинии. Он не знает, как он попал сюда и что он здесь делает, но удивительные рассказы местных жителей, видевших странное существо, похожее на гигантского человека-мотылька, вынуждают его начать собственное расследование. Через некоторое время он понимает, что страшное создание с огненными глазами, внезапно являющееся людям в сумраке ночи, всегда становится предвестником чудовищных трагедий...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-мотылек»