Фильм Человек мотылёк (2001)

Спустя два года после трагической гибели жены, талантливый журналист Джон Клайн оказывается в маленьком городке в Западной Вирджинии. Он не знает, как он попал сюда и что он здесь делает, но удивительные рассказы местных жителей, видевших странное существо, похожее на гигантского человека-мотылька, вынуждают его начать собственное расследование. Через некоторое время он понимает, что страшное создание с огненными глазами, внезапно являющееся людям в сумраке ночи, всегда становится предвестником чудовищных трагедий...

