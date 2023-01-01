Биография

Лора Линни — американская актриса, продюсер и режиссер. Многократный лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус». Обладательница премий Гильдии киноактеров США. Родилась в Нью-Йорке 5 февраля 1964 года. Отец Лоры — драматург и университетский преподаватель. Мать работала медсестрой. После школы Лора училась в Северо-Западном университете, затем получила актерское образование в Университете Брауна, став бакалавром искусств. В студенческие годы девушка всерьез увлеклась театральным искусством и позже закончила Джульярдскую школу актерского мастерства. Кинокарьера Линни началась с игры в эпизодах, но актриса быстро обратила на себя внимание и завоевала популярность. Она получала все более интересные и значимые кинороли, которые были не раз отмечены престижными наградами. Позже актриса стала продюсером и режиссером нескольких картин. С 1985 года Лора Линни успела сняться 77 фильмах. Среди ее актерских работ роли в лентах «Масло Лоренцо», «Дэйв», «Выбор игры», «Первобытный страх», «Шоу Трумана», «Любовные письма», «Обитель радости», «Жизнь Дэвида Гейла», «Реальная любовь», «Таинственная река», «Доктор Кинси», «Шесть демонов Эмили Роуз», «Уроки вождения», «Армянский геноцид», «Секретная служба Санта-Клауса», «События прошедшей недели с Джоном Оливером», «Чудо на Гудзоне», «Под покровом ночи», «Американский папаша», «Джон Адамс», «Большая буква "Р"», «Конь БоДжек». В сериале «Озарк» актриса не только сыграла одну из главных ролей, но и выступила режиссером и продюсером.