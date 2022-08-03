Гений (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.62015, Genius
Драма, Биография104 мин18+
О фильме
История о непростой дружбе двух очень талантливых людей: писателя Томаса Вулфа и издателя Макса Перкинса, открывшего всему миру таких великих романистов, как Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Биография
КачествоFull HD, SD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МГРежиссёр
Майкл
Грандадж
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Николь
Кидман
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актриса
Ванесса
Кирби
- ДХАктриса
Джиллиан
Ханна
- АЭАктриса
Анджела
Эштон
- ИБАктриса
Ив
Брекен
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- АССценарист
А.
Скотт Берг
- ДБПродюсер
Джеймс
Биерман
- МГПродюсер
Майкл
Грандадж
- ДЛПродюсер
Джон
Логан
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- АБХудожник
Алекс
Бейли
- ДПХудожница
Джейн
Петри
- МДХудожница
Мишель
Дэй
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- БДОператор
Бен
Дэвис
- АККомпозитор
Адам
Корк