Гений
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Гений

Гений (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.62015, Genius
Драма, Биография104 мин18+

О фильме

История о непростой дружбе двух очень талантливых людей: писателя Томаса Вулфа и издателя Макса Перкинса, открывшего всему миру таких великих романистов, как Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гений»