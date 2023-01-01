Биография

Доминик Уэст — британский актер, известный по ролям в американских фильмах и сериалах. Номинант на BAFTA TV Awards, обладатель премии «Спутник». Родился в Шеффилде 15 октября 1969 года. Уже в детстве по собственной инициативе начал посещать местную театральную студию. С годами любовь к актерской игре не угасла, поэтому юноша поступил в колледж, где продолжил изучать драматургию. После нескольких ролей, сыгранных в профессиональном театре, Доминик снялся в короткометражке, и этот опыт ему понравился. Дебют в кино обошелся без эпизодических ролей — в фильме «Ричард III» молодой актер сыграл второстепенного персонажа, а в ленте «Прожить жизнь с Пикассо» воплотил уже образ главного героя. Тем не менее в следующем фильме, которым стал «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», актеру досталась проходная роль безымянного стражника. Далее ему доставались заметные персонажи в лентах «Улыбка Моны Лизы», «Чикаго», «300 спартанцев», «Ганнибал: Восхождение». Широкую известность принес сериал «Прослушка». Затем были ленты «Центурион», «Джон Картер», «Гений», «Tomb Raider: Лара Крофт» и «Аббатство Даунтон: Новая эра». Также Доминика можно увидеть в сериалах «Отверженные», «Голяк» и «Корона».