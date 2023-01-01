Прослушка (сериал, 2002) смотреть онлайн
- 18+60 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 1
- 18+56 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 4
- 18+58 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 8
- 18+55 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 9
- 18+54 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 10
- 18+54 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 11
- 18+54 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 12
- 18+63 мин
Прослушка
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Полиция Балтимора против преступности в период расцвета криминала. Остросюжетная шпионская драма, основанная на реальных событиях.
Долгие годы полицейский отдел в Балтиморе ведет борьбу с наркобизнесом, пытаясь выйти на босса драгдилеров, однако удается ловить только мелких торговцев. Преступники хитры, сделки проводят с невероятной скоростью и, кроме того, часто меняют телефоны. Вскоре к группе полицейских из наркоконтроля присоединяется Джимми Макналти, детектив убойного отдела. В поисках связи между дилерами он находит главаря преступной банды Эвона Барксдейла. С помощью хитрой аудио- и видеоаппаратуры Джимми устанавливает слежку за наркобароном и его подельниками. Неужели детектив Макналти сможет наконец навести порядок в балтиморском гетто?
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Информация
Рейтинг
- ДЧРежиссёр
Джо
Чаппелль
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Актёр
Доминик
Уэст
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- Актёр
Кларк
Питерс
- ССАктриса
Соня
Сон
- ДЛАктриса
Дирдри
Лавджой
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- СГАктёр
Сет
Гиллиам
- Актёр
Идрис
Эльба
- ВХАктёр
Вуд
Харрис
- ДССценарист
Дэвид
Саймон
- ЭБСценарист
Эд
Бёрнс
- ДЛСценарист
Джой
Луско
- КЛПродюсер
Карен
Л. Торсон
- НКПродюсер
Нина
Костроф-Ноубл
- ДСПродюсер
Дэвид
Саймон
- РФПродюсер
Роберт
Ф. Коулсберри
- ВПХудожник
Винсент
Перанио
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- ДПМонтажёр
Джеральдин
Перони
- УБОператор
Ута
Бризвитц
- РЛОператор
Рассел
Ли Файн
- ДИОператор
Дэвид
Инсли
- ЭЭОператор
Эгил
Эгилссон