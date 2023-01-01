Прослушка
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Прослушка (сериал, 2002) смотреть онлайн

8.92002, The Wire 5 сезонов
Триллеры, Драмы18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Полиция Балтимора против преступности в период расцвета криминала. Остросюжетная шпионская драма, основанная на реальных событиях.

Долгие годы полицейский отдел в Балтиморе ведет борьбу с наркобизнесом, пытаясь выйти на босса драгдилеров, однако удается ловить только мелких торговцев. Преступники хитры, сделки проводят с невероятной скоростью и, кроме того, часто меняют телефоны. Вскоре к группе полицейских из наркоконтроля присоединяется Джимми Макналти, детектив убойного отдела. В поисках связи между дилерами он находит главаря преступной банды Эвона Барксдейла. С помощью хитрой аудио- и видеоаппаратуры Джимми устанавливает слежку за наркобароном и его подельниками. Неужели детектив Макналти сможет наконец навести порядок в балтиморском гетто?

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прослушка»

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