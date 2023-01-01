Прослушка (сериал, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Полиция Балтимора против преступности в период расцвета криминала. Остросюжетная шпионская драма, основанная на реальных событиях.



Долгие годы полицейский отдел в Балтиморе ведет борьбу с наркобизнесом, пытаясь выйти на босса драгдилеров, однако удается ловить только мелких торговцев. Преступники хитры, сделки проводят с невероятной скоростью и, кроме того, часто меняют телефоны. Вскоре к группе полицейских из наркоконтроля присоединяется Джимми Макналти, детектив убойного отдела. В поисках связи между дилерами он находит главаря преступной банды Эвона Барксдейла. С помощью хитрой аудио- и видеоаппаратуры Джимми устанавливает слежку за наркобароном и его подельниками. Неужели детектив Макналти сможет наконец навести порядок в балтиморском гетто?



Перед вами остросюжетный шпионский проект, который опередил время и задал стандарт сценарного мастерства. Еще не видели триллер «Прослушка»? Сериал смотреть онлайн и в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink — 5 сезонов пролетят незаметно! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Все сезоны сериала Прослушка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.