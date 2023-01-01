Биография

Идрис Эльба — британский актер и продюсер, получивший известность в 2007 году после фильма «28 недель спустя». Родился в Лондоне 6 сентября 1972 года. В 1995 году Идрис сыграл в эпизодах сериалов «Доктор Элинор Бромвелл», «Еще по одной», «Закон и порядок». Помимо ролей в кино и сериала, Идрис озвучивал мультфильмы. Его голосом говорят Шерхан из «Книги джунглей» и Хлюп из «В поисках Дори». Идрис Эльба стал звездой криминальной комедии Гая Ричи «Рок-н-рольщик». В 2010 году он исполнил главную роль в сериале «Лютер». В 2011-м вышел супергеройский фильм «Тор», где Идрис Эльба сыграл Хеймдалля. Впоследствии актер несколько раз возвращался к этой роли в фильмах киновселенной Марвел. Также в его фильмографии числятся такие ленты, как «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Стартрек: Бесконечность», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Темная башня» по роману Стивена Кинга, «Три тысячи лет желаний». Идрис Эльба снялася в сериалах «Захваченный рейс», который сам же и спродюсировал, «Прослушка», «Офис».