Ганмен (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Шон Пенн, Идрис Эльба и Хавьер Бардем в захватывающем экшне о бывшем наемнике, за которым начинается охота — от режиссера Пьера Мореля («Заложница», «13 район»). Джеймс Терье когда-то работал в Конго наемником. Выполняя приказ своей ЧВК, он запустил цепочку событий, которая привела к началу гражданской войны. Тогда Терье пришлось уехать, оставив возлюбленную Энни под присмотром своего напарника Феликса. Через восемь лет Джеймс возвращается в Конго в качестве волонтера, надеясь найти там Энни. Очень скоро Терье понимает, что на него охотятся местные боевики. В попытках разобраться, что происходит, Джеймс прилетает в Барселону, где живет Феликс — и с удивлением обнаруживает, что Энни стала его женой. Вскоре он понимает, что произошедшее в Конго — изощренное предательство.
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Информация
Рейтинг
- ПМРежиссёр
Пьер
Морель
- Актёр
Шон
Пенн
- Актёр
Хавьер
Бардем
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- ЖТАктриса
Жазмин
Тринка
- Актёр
Идрис
Эльба
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- ПФАктёр
Петер
Францен
- ДААктёр
Дэниэл
Адегбойега
- АОАктёр
Адэ
Ойефесо
- ДМСценарист
Дон
МакФерсон
- ПТСценарист
Пит
Трэвис
- Сценарист
Шон
Пенн
- ЖМСценарист
Жан-Патрик
Маншетт
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АХАктёр дубляжа
Анатолий
Х�ропов
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чебакова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЛКХудожница
Лайя
Колет
- ДФХудожница
Джемма
Фаурия
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- МПХудожник
Марина
Позанко
- СШХудожница
Сильвия
Штайнбрехт
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- ФМОператор
Флавио
Мартинес Лабиано
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами