Ганмен (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Шон Пенн, Идрис Эльба и Хавьер Бардем в захватывающем экшне о бывшем наемнике, за которым начинается охота — от режиссера Пьера Мореля («Заложница», «13 район»). Джеймс Терье когда-то работал в Конго наемником. Выполняя приказ своей ЧВК, он запустил цепочку событий, которая привела к началу гражданской войны. Тогда Терье пришлось уехать, оставив возлюбленную Энни под присмотром своего напарника Феликса. Через восемь лет Джеймс возвращается в Конго в качестве волонтера, надеясь найти там Энни. Очень скоро Терье понимает, что на него охотятся местные боевики. В попытках разобраться, что происходит, Джеймс прилетает в Барселону, где живет Феликс — и с удивлением обнаруживает, что Энни стала его женой. Вскоре он понимает, что произошедшее в Конго — изощренное предательство.



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