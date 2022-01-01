Три тысячи лет желаний (фильм, 2022) смотреть онлайн

Когда беседы освободе воли ицене мечты встамбульском отеле, среди шелковых тканей иантикварных книг, стирают грань между реальностью имагией, рождаются«Три тысячи лет желаний». Вфэнтези-драмесТильдой Суинтон отрежиссера«Безумного Макса»древние мифы встречаются ссовременными размышлениями очеловеческой природе.



Британская ученая Алитея вовремя конференции вСтамбуле покупает набазаре старинный стеклянный сосуд ислучайно выпускает Джинна, которого играет Идрис Эльба. Джинн предлагает исполнить три еежелания, ноАлитея неспешит ихзагадывать, потому что знает оподвохе. Вместо этого женщина вступает сним винтеллектуальную дуэль. Джинн, чья память хранит тысячелетия, рассказывает ейосвоих встречах сцарицей Савской, османскими султанами итрагедиях, вызываемых людскими страстями. Фильм завораживает цветовой палитрой, вдохновленной восточными мозаиками, исаундтреком, вплетающим вповествование арабские мотивы.



«Три тысячи лет желаний»—фильм, где мифология оживает вярких образах иглубоких диалогах олюбви, утратах исвободе. Драма сочетает изысканную эстетику сэмоциональной глубиной, амикс философии итонкой иронии создает уникальный кинематографический опыт.



