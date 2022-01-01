Три тысячи лет желаний (фильм, 2022) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда беседы освободе воли ицене мечты встамбульском отеле, среди шелковых тканей иантикварных книг, стирают грань между реальностью имагией, рождаются«Три тысячи лет желаний». Вфэнтези-драмесТильдой Суинтон отрежиссера«Безумного Макса»древние мифы встречаются ссовременными размышлениями очеловеческой природе.
Британская ученая Алитея вовремя конференции вСтамбуле покупает набазаре старинный стеклянный сосуд ислучайно выпускает Джинна, которого играет Идрис Эльба. Джинн предлагает исполнить три еежелания, ноАлитея неспешит ихзагадывать, потому что знает оподвохе. Вместо этого женщина вступает сним винтеллектуальную дуэль. Джинн, чья память хранит тысячелетия, рассказывает ейосвоих встречах сцарицей Савской, османскими султанами итрагедиях, вызываемых людскими страстями. Фильм завораживает цветовой палитрой, вдохновленной восточными мозаиками, исаундтреком, вплетающим вповествование арабские мотивы.
«Три тысячи лет желаний»—фильм, где мифология оживает вярких образах иглубоких диалогах олюбви, утратах исвободе. Драма сочетает изысканную эстетику сэмоциональной глубиной, амикс философии итонкой иронии создает уникальный кинематографический опыт.
Рейтинг
- Режиссёр
Джордж
Миллер
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Идрис
Эльба
- ЭЯАктёр
Эрдиль
Яшароглу
- СХАктриса
Сара
Хуболт
- СДАктриса
Сабрина
Доур Эльба
- СОАктёр
Сейитхан
Оздемир
- АЛАктриса
Аамито
Лагум
- НМАктёр
Николас
Муавад
- ЭЮАктриса
Эдже
Юксель
- МБАктёр
Маттео
Бочелли
- Сценарист
Джордж
Миллер
- АССценарист
А.
С. Байетт
- ДМПродюсер
Даг
Митчелл
- ААПродюсер
Али
Акдениз
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- АТАктриса дубляжа
Анастасия
Тимушкова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- СНХудожница
Софи
Нэш
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- МСМонтажёр
Маргарет
Сиксел
- ДСОператор
Джон
Сил
- JXКомпозитор
Junkie
XL