Актёры и съёмочная группа фильма «Три тысячи лет желаний»
Режиссёры
Актёры
АктрисаAlithea
Тильда СуинтонTilda Swinton
АктёрThe Djinn
Идрис ЭльбаIdris Elba
АктёрProf. Günhan
Эрдиль ЯшароглуErdil Yasaroglu
АктрисаAirport Djinn
Сара ХуболтSarah Houbolt
АктрисаBritish Council Lady / The Watcher
Сабрина Доур ЭльбаSabrina Dhowre Elba
АктёрPale Djinn
Сейитхан ОздемирSeyithan Özdemir
АктрисаThe Queen of Sheba
Аамито ЛагумAamito Lagum
АктёрKing Solomon
Николас МуавадNicolas Mouawad
АктрисаGülten
Эдже ЮксельEce Yüksel
АктёрPrince Mustafa