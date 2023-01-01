Wink
Три тысячи лет желаний
Актёры и съёмочная группа фильма «Три тысячи лет желаний»

Режиссёры

Джордж Миллер

George Miller
Режиссёр

Актёры

Тильда Суинтон

Tilda Swinton
АктрисаAlithea
Идрис Эльба

Idris Elba
АктёрThe Djinn
Эрдиль Яшароглу

Erdil Yasaroglu
АктёрProf. Günhan
Сара Хуболт

Sarah Houbolt
АктрисаAirport Djinn
Сабрина Доур Эльба

Sabrina Dhowre Elba
АктрисаBritish Council Lady / The Watcher
Сейитхан Оздемир

Seyithan Özdemir
АктёрPale Djinn
Аамито Лагум

Aamito Lagum
АктрисаThe Queen of Sheba
Николас Муавад

Nicolas Mouawad
АктёрKing Solomon
Эдже Юксель

Ece Yüksel
АктрисаGülten
Маттео Бочелли

Matteo Bocelli
АктёрPrince Mustafa

Сценаристы

Джордж Миллер

George Miller
Сценарист
А. С. Байетт

A. S. Byatt
Сценарист

Продюсеры

Даг Митчелл

Doug Mitchell
Продюсер
Али Акдениз

Ali Akdeniz
Продюсер

Актёры дубляжа

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Вадим Медведев

Актёр дубляжа
Анастасия Тимушкова

Актриса дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа

Художники

Софи Нэш

Sophie Nash
Художница
Ким Барретт

Kym Barrett
Художница
Лиза Томпсон

Lisa Thompson
Художница

Монтажёры

Маргарет Сиксел

Margaret Sixel
Монтажёр

Операторы

Джон Сил

John Seale
Оператор

Композиторы

Junkie XL

Композитор