Биография

Джордж Миллер – режиссер из Австралии. Родился в семье эмигрантов из Греции 03.03.1945 года. Окончив среднюю школу, молодой человек поступил в университет. На последнем курсе в 1971 году Джордж вместе с братом Крисом снимает первый короткометражный фильм. Тогда же Джордж посещает семинарные занятия по кинематографу в Мельбурне. На семинарах он знакомится с Байроном Кеннеди. Когда Джордж заканчивает ординатуру, уделяет много времени экспериментальным короткометражкам, которые снимает вместе с Байроном. В 1972 году друзья основывают компанию Kennedy Miller Productions, название меняется на Kennedy Miller Mitchell. В Австралии известны сериалы Джорджа Миллера, снятые для телевидения. Он пишет сценарии для своих фильмов. Первый полнометражный Джорджа Миллера – «Безумный Макс», его режиссер снимает в 1979 году. Впоследствии выходят в прокат еще три фильма, продолжающих историю Макса. Кроме «Безумного Макса», во всем мире становятся популярны фильмы Джорджа Миллера: вторая часть про поросенка Бэйба, «Иствикские ведьмы», «Сумеречная зона», две части мультипликационного кино «Делай ноги». Миллер – обладатель трех премий института кино в Австралии, наград «Оскар», BAFTA. Джордж – первый режиссер не из Америки, который занимает почетное место в Обществе создателей визуальных эффектов.