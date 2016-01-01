Крутые меры (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Карманный воришка случайно становится террористом. Остросюжетный триллер о борьбе с мировой преступностью.
Американец Майкл «обчищает» туристов посреди главной площади Парижа. Очередной жертвой карманника становится зазевавшаяся девушка — ловкий вор похищает ее сумку. Увы, в этот раз улов небогатый: внутри только плюшевый медведь, которого раздосадованный Майкл выбрасывает в урну. Однако игрушка оказывается непростой — из-за нее происходит взрыв, который признают терактом. Невезучего воришку арестовывает ЦРУ; глава расследования агент Брайар сразу понимает, что Майкл всего лишь козел отпущения. За взрывом стоит крупная организация, и агент спецслужбы намерен использовать неудачливого вора, чтобы разоблачить настоящих террористов. Сможет ли эта парочка противостоять глобальной преступной сети?
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Информация
Рейтинг
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уоткинс
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Ричард
Мэдден
- ШЛАктриса
Шарлотта
Ле Бон
- КРАктриса
Келли
Райлли
- ХГАктёр
Хосе
Гарсия
- ТГАктёр
Тьерри
Годар
- ВЛАктёр
Винсент
Лондез
- Актёр
Арье
Вортхальтер
- ММАктёр
Мохамед
Махтуми
- ТКАктёр
Тео
Коста Марини
- ДУСценарист
Джеймс
Уоткинс
- Продюсер
Стив
Голин
- ДКПродюсер
Дэвид
Кантер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АОАктриса дубляжа
Алина
Ольшанская
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Багдасаров
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ДМХудожник
Дэвид
Морисон
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес