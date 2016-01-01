Крутые меры (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Карманный воришка случайно становится террористом. Остросюжетный триллер о борьбе с мировой преступностью.



Американец Майкл «обчищает» туристов посреди главной площади Парижа. Очередной жертвой карманника становится зазевавшаяся девушка — ловкий вор похищает ее сумку. Увы, в этот раз улов небогатый: внутри только плюшевый медведь, которого раздосадованный Майкл выбрасывает в урну. Однако игрушка оказывается непростой — из-за нее происходит взрыв, который признают терактом. Невезучего воришку арестовывает ЦРУ; глава расследования агент Брайар сразу понимает, что Майкл всего лишь козел отпущения. За взрывом стоит крупная организация, и агент спецслужбы намерен использовать неудачливого вора, чтобы разоблачить настоящих террористов. Сможет ли эта парочка противостоять глобальной преступной сети?



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