Биография

Ричард Мэдден — британский актер. Обладатель премии «Золотой глобус». Родился в Элдерсли, Шотландия, 18 июня 1986 года. В юном возрасте Ричард стал участником одной из программ Paisley Arts Centre. Это небольшой театр-студия, где круглый год проходят музыкальные, театральные и танцевальные мероприятия. Именно здесь будущему актеру удалось справиться с застенчивостью, впервые выступив на сцене. В 2007 году завершил обучение в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Ричард Мэдден — востребованный актер с богатым опытом. Его послужной список включает 24 работы. В сериале «Пенистый бумеранг тети» он исполнил главную роль. На момент съемки сериала актеру было 13 лет. Затем сыграл в фильмах «Соучастники», «Таггерт», «Хоум-Спрингс», «Чат», «Переживая за боя», «Сирены», «Побочные сигналы», «Птичья песня», «Обещание», «Клондайк», «Золушка», «Любовник леди Чаттерлей», «Группа Б», «Крутые меры», «Медичи», «Электрические сны Филиппа К. Дика», «Ибица», «Рокетмен», «1917», «Вечные», «Цитадель». За картину «Телохранитель» отмечен «Золотым глобусом». А всемирно известным актер стал после выхода проекта «Игра престолов» — там он сыграл Робба Старка.