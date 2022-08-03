Прослушка. Сезон 1. Серия 12
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Прослушка (сериал, 2002) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.92002, The Wire 1
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Настоящая война законников с плохими и очень плохими парнями в период рассвета преступности начала нового тысячелетия. Правдивая история о борьбе с беззаконием в лучших традициях «старой школы».

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прослушка»