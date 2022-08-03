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Прослушка
4-й сезон

Прослушка (сериал, 2006) сезон 4 смотреть онлайн

8.92006, The Wire 4 13 серий
Триллер, Криминал18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Продолжение легендарного американского триллера Дэвида Саймона о борьбе полицейского отдела в городе Балтимор с местными криминальными бандами. Смотрите 4 сезон сериала «Прослушка» в подписке Amediateka на Wink.

В четвертом сезоне Джимми МакНалти теперь работает патрульным и намерен оставить свое темное прошлое позади. Седрик Даниэлс, получивший долгожданное повышение, продолжает служить на западном участке города. Тем временем в школе появляется новый учитель математики, бывший полицейский, который сталкивается с жесткостью уличной жизни учеников Балтимора.

Смогут ли детективы преодолеть внутренние травмы и дать отпор организованной преступности? Смотрите сериал «Прослушка» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прослушка»