Прослушка. Сезон 4. Серия 8
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4-й сезон
8-я серия

Прослушка (сериал, 2004) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

8.92004, The Wire 4
Триллер, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Настоящая война законников с плохими и очень плохими парнями в период рассвета преступности начала нового тысячелетия. Правдивая история о борьбе с беззаконием в лучших традициях «старой школы».

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прослушка»