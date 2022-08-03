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Прослушка
5-й сезон

Прослушка (сериал, 2006) сезон 5 смотреть онлайн

8.92006, The Wire 5 10 серий
Триллер, Драма18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Завершение правдивой истории о борьбе детективов с беззаконием в лучших традициях «старой школы». Смотрите 5 сезон сериала «Прослушка» в подписке Amediateka на Wink.

В пятом сезоне вы будете наблюдать не только за работой полицейского департамента и городской администрации, но также за редакцией газеты Балтимора. Джимми МакНалти возвращается в убойный отдел, где сталкивается с проблемой коррупции. Принципиальный редактор Гас Хейнс начинает сомневаться в материалах репортера Скотта Темплтона, а мэр Томми Карчетти оказывается замешанным в политических интригах города.

Не терпится узнать, как развернутся события в финале легендарной драмы с участием Доминика Уэста? Смотрите сериал «Прослушка» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
9.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прослушка»