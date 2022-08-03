Прослушка (сериал, 2006) сезон 5 смотреть онлайн

Завершение правдивой истории о борьбе детективов с беззаконием в лучших традициях «старой школы». Смотрите 5 сезон сериала «Прослушка» в подписке Amediateka на Wink.



В пятом сезоне вы будете наблюдать не только за работой полицейского департамента и городской администрации, но также за редакцией газеты Балтимора. Джимми МакНалти возвращается в убойный отдел, где сталкивается с проблемой коррупции. Принципиальный редактор Гас Хейнс начинает сомневаться в материалах репортера Скотта Темплтона, а мэр Томми Карчетти оказывается замешанным в политических интригах города.



Не терпится узнать, как развернутся события в финале легендарной драмы с участием Доминика Уэста? Смотрите сериал «Прослушка» в подписке Amediateka на Wink.

