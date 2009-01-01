Центурион (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Исторический экшн с Майклом Фассбендером и Ольгой Куриленко о римском центурионе, оказавшемся на территории врага с небольшим отрядом союзников — от режиссера «Спуска» Нила Маршалла. У генерала Вирила непростое задание — он должен вести легендарный римский Девятый легион на север, уничтожая всех, кто встанет у него на пути. В памяти Верила еще свежи недавние победы, и он готов помочь империи завоевать весь мир, лицом к лицу столкнувшись с пиктами. Их он считает всего лишь дикарями, поэтому к очередной деревне легион приближается, не ожидая серьезного сопротивления. Но в ряды бойцов закрался предатель, и римляне попадают в западню. В живых остаются лишь немногие, среди них — центурион Квинт Дий. Собрав небольшой отряд, он отправляются спасать плененного Верила — но на вражеской территории опасность поджидает на каждом шагу. Выполнят ли герои свою задачу, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Центурион» (2009) онлайн в хорошем качестве на Wink.



Центурион смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.