Центурион (фильм, 2009) смотреть онлайн
Сюжет
Исторический экшн с Майклом Фассбендером и Ольгой Куриленко о римском центурионе, оказавшемся на территории врага с небольшим отрядом союзников — от режиссера «Спуска» Нила Маршалла. У генерала Вирила непростое задание — он должен вести легендарный римский Девятый легион на север, уничтожая всех, кто встанет у него на пути. В памяти Верила еще свежи недавние победы, и он готов помочь империи завоевать весь мир, лицом к лицу столкнувшись с пиктами. Их он считает всего лишь дикарями, поэтому к очередной деревне легион приближается, не ожидая серьезного сопротивления. Но в ряды бойцов закрался предатель, и римляне попадают в западню. В живых остаются лишь немногие, среди них — центурион Квинт Дий. Собрав небольшой отряд, он отправляются спасать плененного Верила — но на вражеской территории опасность поджидает на каждом шагу. Выполнят ли герои свою задачу, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Центурион» (2009) онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, США, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- НМРежиссёр
Нил
Маршалл
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актриса
Ольга
Куриленко
- НКАктёр
Ноэль
Кларк
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- ДДАктёр
Джей
Джей Филд
- ДЛАктёр
Димитрий
Леонидас
- Актёр
Риз
Ахмед
- ПФАктёр
Пол
Фримен
- АКАктриса
Аксель
Кэролин
- НМСценарист
Нил
Маршалл
- ККПродюсер
Кристиан
Колсон
- РДПродюсер
Роберт
Джонс
- ФИПродюсер
Франсуа
Ивернель
- ИМПродюсер
Ивана
МакКиннон
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕИАктриса дубляжа
Екатерина
Ишимцева
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери