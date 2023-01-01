Биография

Дэвид Моррисси – актер и режиссер родом из Ливерпуля (Англия). Родился 21 июня 1964 года, дебютировал в кино в 18 лет. Наибольшую известность на Родине получил после выхода сериала «Одно лето». Закончил академию драмы в Великобритании, играл в Королевском национальном театре, часто получал небольшие роли в телевизионных шоу и фильмах: «Сладкая месть», «Робин Гуд», «Жатва», «Сказочник», «Голоса», «Черное и голубое» и многих других. Роль Дэвида Моррисси в сериале «Большая игра» была хорошо оценена многими кинокритиками. Благодаря чему, он стал номинантом на престижную премию от академии телевидения Британии. Среди других его работ можно отметить фильм «Основной инстинкт» и театральную версию «Макбета», где он исполнил главную роль. А в 2011 году Дэвиду Моррисси досталась роль в культовом сериале США – «Ходячие мертвецы», благодаря которой он стал известен киноманам во всем мире. Помимо карьеры актера фильмов Дэвид Моррисси попробовал себя и в роли режиссера, сняв в 2009 году фильм «Не беспокойся обо мне», который стал участником фестиваля кино в Лондоне. В настоящее время Дэвид уже 13 лет женат на писательнице Эстер Фрейд, у пары есть трое детей.