Дампир
8.02022, Dampyr
Ужасы, Фэнтези104 мин18+
Получеловек-полувампир вступает в противостояние с Повелителем ночи и его армией. Итальянский хоррор по популярной серии комиксов

Фильм Дампир (2022)

О фильме

Мистический боевик по знаменитому итальянскому комиксу — о получеловеке-полувампире, которому придется познать свои способности и сразиться с предводителем нежити.

Балканский полуостров, 1992 год. Харлан Драка — сын вампира и смертной женщины, который пока не догадывается о своей природе. Он путешествует по деревням и продает свои услуги охотника на кровопийц, зарабатывая на жизнь обманом. Однажды ему приходится столкнуться с настоящими вампирами, которые нападают на отряд солдат. Нежить похищает Харлана, но его кровь оказывается для них смертельной. Теперь Драке предстоит понять свою истинную природу и с новыми товарищами, солдатом Эмилем и роковой вампиршей Теслой, лицом к лицу столкнуться с главным противником своего отца — могущественным Горкой.

Следить за их схваткой позволит «Дампир»

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дампир»