Фильм Дампир (2022)

Мистический боевик по знаменитому итальянскому комиксу — о получеловеке-полувампире, которому придется познать свои способности и сразиться с предводителем нежити.



Балканский полуостров, 1992 год. Харлан Драка — сын вампира и смертной женщины, который пока не догадывается о своей природе. Он путешествует по деревням и продает свои услуги охотника на кровопийц, зарабатывая на жизнь обманом. Однажды ему приходится столкнуться с настоящими вампирами, которые нападают на отряд солдат. Нежить похищает Харлана, но его кровь оказывается для них смертельной. Теперь Драке предстоит понять свою истинную природу и с новыми товарищами, солдатом Эмилем и роковой вампиршей Теслой, лицом к лицу столкнуться с главным противником своего отца — могущественным Горкой.



