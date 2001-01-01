Выбор капитана Корелли
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Выбор капитана Корелли

Выбор капитана Корелли (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.82001, Captain Corelli's Mandolin
Драмы, Военные123 мин18+
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Сюжет

В размеренную жизнь прекрасного греческого острова вмешалась война. На мирный берег высадились итальянские войска. И судьба Пелагии, дочери местного врача, изменилась в один день: вместо скорой свадьбы – расставание с любимым… Итальянский офицер, капитан Корелли влюбился в Пелагию, как только ее увидел. Красавица поразила сердце Антонио. Но шла война, а он был солдатом на чужой земле…

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выбор капитана Корелли»

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