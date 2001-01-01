Выбор капитана Корелли (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.82001, Captain Corelli's Mandolin
Драмы, Военные123 мин18+
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Сюжет
В размеренную жизнь прекрасного греческого острова вмешалась война. На мирный берег высадились итальянские войска. И судьба Пелагии, дочери местного врача, изменилась в один день: вместо скорой свадьбы – расставание с любимым… Итальянский офицер, капитан Корелли влюбился в Пелагию, как тол�ько ее увидел. Красавица поразила сердце Антонио. Но шла война, а он был солдатом на чужой земле…
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мэдден
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- ИПАктриса
Ирен
Папас
- ГСАктёр
Герасимос
Скиадаресис
- АКАктриса
Аспасия
Кралли
- МЯАктёр
Майкл
Яннатос
- ДКАктёр
Димитрис
Каберидис
- ЛдСценарист
Луи
де Берньер
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Марк
Хаффам
- КЛПродюсер
Кевин
Лоудер
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ГФХудожник
Гари
Фри�ман
- КСХудожник
Крис
Сигерс
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ДБХудожник
Джон
Буш
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ДТОператор
Джон
Толл
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек