Выбор капитана Корелли (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

В размеренную жизнь прекрасного греческого острова вмешалась война. На мирный берег высадились итальянские войска. И судьба Пелагии, дочери местного врача, изменилась в один день: вместо скорой свадьбы – расставание с любимым… Итальянский офицер, капитан Корелли влюбился в Пелагию, как тол�ько ее увидел. Красавица поразила сердце Антонио. Но шла война, а он был солдатом на чужой земле…



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