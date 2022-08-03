Основной инстинкт 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Продолжение культового эротического триллера 90-х. Кэтрин Трамелл все еще продолжает сводить мужчин с ума и толкать их на безумные поступки. Новая жертва роковой писательницы – английский футболист Кевин Фрэнкс. К несчастью, спортсмен гибнет в автокатастрофе, и полиция вновь подозревает мисс Трамелл. Суд назначает Кэтрин курс психотерапии с опытным доктором Майклом Глассом. Но одинокий мужчина быстро попадает под влияние сногсшибательной пациентки. Тем временем люди, так или иначе связанные с Майклом, начинают умирать один за другим.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Кейтон-Джонс
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актёр
Дэвид
Моррисси
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ИВАктриса
Индира
Варма
- ХУАктёр
Хиткоут
Уильямс
- ФМАктриса
Флора
Монтгомери
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- СКАктёр
Стэн
Коллимор
- НМАктёр
Нил
Мэскелл
- ЛБСценарист
Лиора
Бэриш
- ГБСценарист
Генри
Бин
- ДЭСценарист
Джо
Эстерхаз
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Вайна
- МАПродюсер
Марк
Альбела
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- НБАктриса дубляжа
Надежда
Бутырцева
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- МГХудожница
Мэгги
Грэй
- ДСМонтажёр
Джон
Скотт
- ДПОператор
Дьюла
Падош
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи