Биография

Дэвид Тьюлис — британский драматический актер, который также известен как писатель, сценарист и режиссер. Получал серебро Каннского фестиваля за главную роль в ленте «Обнаженные». Родился Дэвид Тьюлис в Блэкпуле 20 марта 1963 года. Настоящее имя актера — Дэвид Уилер, но ему пришлось его сменить, так как при регистрации в актерском союзе выяснилось, что уже есть актер с таким именем. Прежде чем начать кинокарьеру, Дэвид увлекался музыкой и даже основал рок-группу. Тем не менее он предпочел стать актером и получил профильное образование. Первое время Дэвид Тьюлис играл в театре, но при этом пытался пробиться в и в кинобизнесе, но ему предлагали лишь эпизодические роли. Первая главная роль была в фильме «Обнаженные». Затем были проекты «Черный красавец», «Полное затмение», «Остров доктора Моро», «Семь лет в Тибете», «Большой Лебовски» — все фильмы стали известными, но Дэвиду снова доставались в основном второплановые роли. Широкому кругу зрителей Дэвид запомнился по участию в двух частях саги о Гарри Поттере. Не менее ярким оказалось и его участие в третьем сезоне сериала «Фарго». Своими ролями Дэвид неоднократно продемонстрировал умение перевоплощаться в любых персонажей — ему отлично удаются и положительные, и отрицательные герои. Кроме съемок в кино, актер участвует в озвучке мультфильмов, а также увлекается поэзией и живописью.