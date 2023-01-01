Шерлок и Дочь (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Шерлок Холмс вновь вступает в напряженное противостояние с Мориарти, однако на этот раз он не один: бойкая девушка Амелия считает, что знаменитый сыщик может быть ее отцом. «Шерлок и дочь» — сериал с Дэвидом Тьюлисом, по-новому интерпретирующий легендарного героя Конан Дойла.
Великобритании вновь грозит опасный заговор профессора Мориарти, но его главный противник, великий сыщик Шерлок Холмс, почти бессилен. В заложниках у злодея оказываются близкие друзья детектива — доктор Ватсон и миссис Хадсон. И это далеко не все испытания, выпавшие на долю Холмса: в его жизнь врывается энергичная девушка Амелия, приехавшая из Америки после смерти матери. Она предполагает, что именно странноватый сыщик — ее отец. Теперь, помимо очередной схватки с Мориарти, Холмсу предстоит узнавать о прошлом Амелии и примерить на себя непривычную роль родителя.
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Информация
Рейтинг
- БХРежиссёр
Брин
Хиггинс
- ЭТРежиссёр
Эль-Майя
Тэйлфизерс
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- БХАктриса
Блю
Хант
- ПРАктёр
Пол
Рейд
- АААктёр
Антонио
Ааки�л
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- ПФАктёр
Пашал
Фрил
- ККАктёр
Койо
Камара
- ШДАктёр
Шон
Дагган
- АКАктёр
Аллан
Китинг
- ДДСценарист
Джеймс
Дафф
- ШГСценарист
Шелли
Голдштейн
- ДБПродюсер
Доминик
Барлоу
- ДДПродюсер
Джеймс
Дафф
- РТХудожник
Ричард
Туш
- НМХудожница
Неназома
МакНэми