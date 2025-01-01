Шерлок и Дочь (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Шерлок Холмс вновь вступает в напряженное противостояние с Мориарти, однако на этот раз он не один: бойкая девушка Амелия считает, что знаменитый сыщик может быть ее отцом. «Шерлок и дочь» — сериал с Д�эвидом Тьюлисом, по-новому интерпретирующий легендарного героя Конан Дойла.



Великобритании вновь грозит опасный заговор профессора Мориарти, но его главный противник, великий сыщик Шерлок Холмс, почти бессилен. В заложниках у злодея оказываются близкие друзья детектива — доктор Ватсон и миссис Хадсон. И это далеко не все испытания, выпавшие на долю Холмса: в его жизнь врывается энергичная девушка Амелия, приехавшая из Америки после смерти матери. Она предполагает, что именно странноватый сыщик — ее отец. Теперь, помимо очередной схватки с Мориарти, Холмсу предстоит узнавать о прошлом Амелии и примерить на себя непривычную роль родителя.



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