Редкие звери (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Мэнди — прогрессивная мать-одиночка сложного ребенка. У нее непростые отношения с родителями: те в разводе, мать больна, а отец придерживается весьма фривольного образа жизни. Мэнди начинает встречаться со своим коллегой Питом, непоколебимым упрямцем, который мечтает о браке, но не готов ничем жертвовать ради создания семьи. Они совершенно точно не созданы друг для друга. Но так ли это важно для неуверенной в себе, но крайне целеустремленной Мэнди, которая устала балансировать между житейскими проблемами, общественными ожиданиями и собственными амбициями.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- БПРежиссёр
Билли
Пайпер
- БПАктриса
Билли
Пайпер
- ЛБАктёр
Лео
Билл
- Актриса
Керри
Фокс
- ТВАктёр
Тоби
Вулф
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- ЭБАктриса
Элис
Бэйли Джонсон
- АКАктриса
Антония
Кэмпбелл-Хьюз
- РКАктриса
Роза
Кодури
- Актёр
Джолион
Кой
- БПСценарист
Билли
Пайпер
- ФГПродюсер
Фрэнки
Гудвин
- РХПродюсер
Роберт
Холми мл.
- ГСХудожница
Грэйс
Снелл
- ДЛКомпозитор
Джонни
Ллойд