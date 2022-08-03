Редкие звери (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Редкие звери
Редкие звери
6.12019, Rare Beasts
Драма, Комедия88 мин18+

Редкие звери (фильм, 2019)

О фильме

Мэнди — прогрессивная мать-одиночка сложного ребенка. У нее непростые отношения с родителями: те в разводе, мать больна, а отец придерживается весьма фривольного образа жизни. Мэнди начинает встречаться со своим коллегой Питом, непоколебимым упрямцем, который мечтает о браке, но не готов ничем жертвовать ради создания семьи. Они совершенно точно не созданы друг для друга. Но так ли это важно для неуверенной в себе, но крайне целеустремленной Мэнди, которая устала балансировать между житейскими проблемами, общественными ожиданиями и собственными амбициями.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb