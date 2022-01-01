Изумительный Морис (фильм, 2022) смотреть онлайн

Анимационная экранизация романа Терри Пратчетта о говорящем коте, религиозных крысах и самой Смерти.



Кот Морис путешествует по деревням и предупреждает их жителей о неминуемом вторжении кр�ыс: только он и его друг Кит могут изгнать вредителей. Конечно же, не бесплатно. Все это — обман, в котором участвуют даже те самые крысы. Но вот однажды компания аферистов находит торговый город, где пропала буквально вся еда. Им предстоит всерьез взяться за дело и узнать, что за чума опустилась на поселение и как с происходящим связан загадочный злодей в маске, держащий в страхе его обитателей.



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