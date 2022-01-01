Изумительный Морис
Wink
Детям
Изумительный Морис
8.12022, The Amazing Maurice
Мультфильм, Семейный89 мин6+

Изумительный Морис (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Анимационная экранизация романа Терри Пратчетта о говорящем коте, религиозных крысах и самой Смерти.

Кот Морис путешествует по деревням и предупреждает их жителей о неминуемом вторжении крыс: только он и его друг Кит могут изгнать вредителей. Конечно же, не бесплатно. Все это — обман, в котором участвуют даже те самые крысы. Но вот однажды компания аферистов находит торговый город, где пропала буквально вся еда. Им предстоит всерьез взяться за дело и узнать, что за чума опустилась на поселение и как с происходящим связан загадочный злодей в маске, держащий в страхе его обитателей.

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Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Изумительный Морис»