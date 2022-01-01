Изумительный Морис (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Анимационная экранизация романа Терри Пратчетта о говорящем коте, религиозных крысах и самой Смерти.
Кот Морис путешествует по деревням и предупреждает их жителей о неминуемом вторжении кр�ыс: только он и его друг Кит могут изгнать вредителей. Конечно же, не бесплатно. Все это — обман, в котором участвуют даже те самые крысы. Но вот однажды компания аферистов находит торговый город, где пропала буквально вся еда. Им предстоит всерьез взяться за дело и узнать, что за чума опустилась на поселение и как с происходящим связан загадочный злодей в маске, держащий в страхе его обитателей.
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СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- ТГРежиссёр
Тоби
Генкель
- ФВРежиссёр
Флориан
Вестерманн
- Актёр
Хью
Лори
- Актриса
Эмилия
Кларк
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актёр
Химеш
Патель
- Актриса
Джемма
Артертон
- ЭБАктёр
Эрион
Бакаре
- ДСАктёр
Джо
Сагг
- ДААктриса
Джули
Атертон
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- Актёр
Роб
Брайдон
- ТРСценарист
Терри
Россио
- ТГСценарист
Тоби
Генкель
- ТПСценарист
Терри
Пратчетт
- ЭКПродюсер
Эмели
Кристианс
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ЕШАктриса дубляжа
Елизавета
Шэйх
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ТХКомпозитор
Том
Хоу