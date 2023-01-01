Биография

Роб Брайдон — валлийский комик, радио- и телеведущий, певец, импрессионист и актер. Стал почетным членом Королевского валлийского колледжа музыки и драмы, где ранее и учился. Также был назначен членом Ордена Британской империи в 2013 г. за благотворительность. Среди самых знаменитых ролей Роба Брайдона — доктор Пол Гамильтон в телесериале «Сверхновая», Брин Уэст в ситкоме «Гэвин и Стейси» и Кейт Баррет в телесериале «Мэрион и Джефф». С 2009 г. ведет комедийное шоу «Я бы солгал тебе?», сыграл самого себя в сатирическом сериале «Ежегодно запоминающийся» о вымышленном панельном шоу, которое транслировалось на BBC Three в период 2006-2007 гг. С 2010 по 2012 гг. представил собственное чат-шоу «Шоу Роба Брайдона», которое транслировалось на «Би-Би-Си» ночью. В 2014 г. устроил субботнее игровое шоу The Guess List. Он появился в нескольких шоу со Стивом Куганом, в том числе в сериале «Поездка» в 2010 г., выпущенном в качестве художественного фильма позже в том же году. «Поездка в Италию» в 2014 г., «Поездка в Испанию» в 2017 г., и «Поездка в Грецию» в 2020 г. тоже выпущены в виде отдельных телевизионных художественных фильмов Роба Брайдона.