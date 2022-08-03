Лучшее лето (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, Days of the Bagnold Summer
Драма, Музыка82 мин18+
О фильме
Дэниел – умеренно трудный подросток, одержимый трэш-металом – самым экстремальным музыкальным стилем на свете. Ближайшее лето парень планировал провести в Штатах, у отца и его новой жены, но планы имеют обыкновение нарушаться: поездка сорвалась, Дэниелу предстоят шесть недель в компании мамы – типичной клуши, максимально далeкой и от тяжeлого рока, и от других интересов родного сына...
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Музыка
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СБРежиссёр
Саймон
Бёрд
- МДАктриса
Моника
Долан
- ЭКАктёр
Эрл
Кейв
- Актёр
Роб
Брайдон
- ЭЛАктриса
Элис
Лоу
- ТГАктриса
Тэмсин
Грег
- ЭСАктёр
Эллиот
Спеллер-Гиллотт
- ОУАктриса
Они
Ухияра
- ПБАктёр
Пол
Брэдли
- НСАктёр
Натаниэль
Сале
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЮТАктёр дубляжа
Юрий
Титов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ЭМХудожница
Элисон
МакЛафлин