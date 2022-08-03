Дэниел – умеренно трудный подросток, одержимый трэш-металом – самым экстремальным музыкальным стилем на свете. Ближайшее лето парень планировал провести в Штатах, у отца и его новой жены, но планы имеют обыкновение нарушаться: поездка сорвалась, Дэниелу предстоят шесть недель в компании мамы – типичной клуши, максимально далeкой и от тяжeлого рока, и от других интересов родного сына...

