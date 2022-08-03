Лучшее лето
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Лучшее лето

Лучшее лето (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Days of the Bagnold Summer
Драма, Музыка82 мин18+

О фильме

Дэниел – умеренно трудный подросток, одержимый трэш-металом – самым экстремальным музыкальным стилем на свете. Ближайшее лето парень планировал провести в Штатах, у отца и его новой жены, но планы имеют обыкновение нарушаться: поездка сорвалась, Дэниелу предстоят шесть недель в компании мамы – типичной клуши, максимально далeкой и от тяжeлого рока, и от других интересов родного сына...

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb