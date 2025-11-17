Фильм Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Stitch Head
Мультфильм, Фэнтези6+
В башне замка, возвышающегося надтихим городком, безумный профессор создает жутких существ, ккоторым быстро теряет всякий интерес. Забота оновеньких ложится наплечи Стич-Хэда. Он—первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка иего обитателей. Только емупод силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но, когда всоседний городок приезжает бродячий цирк, егоковарный директор, специализирующийся напоиске чудищ дляразвлечения публики, выманивает Стич-Хэда изродного замка, обещая тому славу, богатство идаже любовь.
СтранаВеликобритания, Германия, Франция, Люксембург
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СХРежиссёр
Стив
Хадсон
- ТГРежиссёр
Тоби
Генкель
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- Актёр
Джоэль
Фрай
- ЭСАктриса
Элисон
Стэдмен
- Актёр
Роб
Брайдон
- ФБАктриса
Ферн
Брэйди
- ПТАктёр
Пол
Тайлак
- ДМАктёр
Джамали
Мэддикс
- РГАктриса
Рут
Гибсон
- ТБАктриса
Тиа
Бэннон
- СХСценарист
Стив
Хадсон
- ГБСценарист
Гай
Басс
- ГКПродюсер
Гай
Коллинз
- ММПродюсер
Марк
Мертенс
- СЭПродюсер
Соня
Эверс
- МРПродюсер
Марк
Рау
- НУКомпозитор
Ник
Урата