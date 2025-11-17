Фильм Стич-Хэд. Хранитель монстров

Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Stitch Head
Мультфильм, Фэнтези6+
О фильме

В башне замка, возвышающегося надтихим городком, безумный профессор создает жутких существ, ккоторым быстро теряет всякий интерес. Забота оновеньких ложится наплечи Стич-Хэда. Он—первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка иего обитателей. Только емупод силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но, когда всоседний городок приезжает бродячий цирк, егоковарный директор, специализирующийся напоиске чудищ дляразвлечения публики, выманивает Стич-Хэда изродного замка, обещая тому славу, богатство идаже любовь.

Страна
Великобритания, Германия, Франция, Люксембург
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb