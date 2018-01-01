Биография

Эмилия Кларк — английская актриса театра и кино. Номинантка на четыре премии «Эмми», а в 2024 году удостоена звания члена Ордена Британской империи за общественную деятельность. Родилась в Лондоне 23 октября 1986 года. Интерес к сцене проявился у нее в раннем возрасте, когда отец, работавший театральным звукорежиссером, познакомил дочь с закулисной жизнью. После школы поступила в Drama Centre London, где получила профессиональное актерское образование. В этот период начала выступать в студенческих спектаклях и небольших телевизионных проектах, а также сыграла роль Холли Голайтли на Бродвее в постановке «Завтрак у Тиффани». Эмилия Кларк получила мировую известность после роли Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов». В дальнейшем она снялась в картинах «До встречи с тобой», «Последнее Рождество», «Терминатор: Генезис», «Хан Соло. Звездные войны: Истории», а также в анимационном фильме «Изумительный Морис». В 2023 году вошла в киновселенную Marvel, сыграв в мини-сериале «Секретное вторжение», и выступила как продюсер в картине «Капсульное поколение».