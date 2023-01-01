Сериал Игра престолов смотреть онлайн
- 18+59 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 2
- 18+55 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 7
- 18+56 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 8
- 18+54 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Жестокость, интриги и борьба за трон: эпичный сериал по мотивам популярного фэнтезийного цикла Джорджа Мартина. Одни из главных ролей сыграли Питер Динклэйдж, Кит Харингтон, Иэн Глен и Эмилия Кларк.
Мир и благоденствие в Семи Королевствах, длившиеся почти десять лет, медленно угасают. В дворцовых кулуарах зреет заговор против власти, и король Роберт Баратеон собирается ехать на Север за поддержкой своего друга — Неда Старка, лорда Винтерфелла. Между тем за Узким морем изгнанный принц Визерис Таргариен выдает замуж младшую сестру, чтобы заполучить могущественную армию и захватить вожделенный Железный трон. Однако никто не замечает пробуждение таинственных Белых Ходоков в северных землях за Стеной, лишь маленькая кучка воинов, называющих себя Ночным Дозором, защищает королевства от надвигающейся опасности. Над сериалом работали именитые режиссеры, среди которых Дэвид Наттер («Бесстыжие», «Секретные материалы») и Алан Тейлор («Тор 2: Царство тьмы», «Секс в большом городе»). Сериал впервые вышел на экраны в 2011 году и до сих пор занимает высокое место в рейтингах по всему миру.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыПриключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади