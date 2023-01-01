Сериал Игра престолов смотреть онлайн

Сюжет

Жестокость, интриги и борьба за трон: эпичный сериал по мотивам популярного фэнтезийного цикла Джорджа Мартина. Одни из главных ролей сыграли Питер Динклэйдж, Кит Харингтон, Иэн Глен и Эмилия Кларк.



Мир и благоденствие в Семи Королевствах, длившиеся почти десять лет, медленно угасают. В дворцовых кулуарах зреет заговор против власти, и король Роберт Баратеон собирается ехать на Север за поддержкой своего друга — Неда Старка, лорда Винтерфелла. Между тем за Узким морем изгнанный принц Визерис Таргариен выдает замуж младшую сестру, чтобы заполучить могущественную армию и захватить вожделенный Железный трон. Однако никто не замечает пробуждение таинственных Белых Ходоков в северных землях за Стеной, лишь маленькая кучка воинов, называющих себя Ночным Дозором, защищает королевства от надвигающейся опасности. Над сериалом работали именитые режиссеры, среди которых Дэвид Наттер («Бесстыжие», «Секретные материалы») и Алан Тейлор («Тор 2: Царство тьмы», «Секс в большом городе»). Сериал впервые вышел на экраны в 2011 году и до сих пор занимает высокое место в рейтингах по всему миру.



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