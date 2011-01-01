2. Королевский тракт
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
2. Королевский тракт
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Нед Старк принимает предложение Роберта Баратеона стать десницей короля и отправляется в столицу вместе с двумя дочерями — Арьей и Сансой. Однако путешествие оказывается трагичным для одной из сестер из-за происшествия с лютоволком. Тем временем Джон Сноу присоединяется к Ночному Дозору, чтобы стать разведчиком, а Дейенерис, находясь за Узким морем, погружается в изучение искусства любви.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»