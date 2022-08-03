В мире Семи Королевств, где представители разных домов имеют свои амбиции и цели, идет нешуточная борьба за власть и выживание. Король Роберт Баратеон приезжает в Винтерфелл, чтобы попросить старого друга Эддарда Старка стать его десницей. Между тем разведчики из Ночного Дозора узнают о существовании Белых Ходоков, а в Пентосе Визерис Таргариен отдает единственную сестру Дейенерис замуж за кхала Дрого, надеясь вернуть себе трон.



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