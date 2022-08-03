1. Зима близко
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
1. Зима близко
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Боевик18+
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Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В мире Семи Королевств, где представители разных домов имеют свои амбиции и цели, идет нешуточная борьба за власть и выживание. Король Роберт Баратеон приезжает в Винтерфелл, чтобы попросить старого друга Эддарда Старка стать его десницей. Между тем разведчики из Ночного Дозора узнают о существовании Белых Ходоков, а в Пентосе Визерис Таргариен отдает единственную сестру Дейенерис замуж за кхала Дрого, надеясь вернуть себе трон.

Откройте для себя сложность и многогранность мира, где каждый шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Скорее включайте одно из самых популярных фэнтези в истории телевидения «Игра престолов» — 1 серия, 1 сезон, смотреть онлайн можно прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»