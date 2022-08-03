WinkСериалыИгра престолов1-й сезон1. Зима близко
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Боевик18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
- 18+59 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 2
- 18+55 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 7
- 18+56 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 8
- 18+54 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Игра престолов
Сезон 1 Серия 10
О сериале
В мире Семи Королевств, где представители разных домов имеют свои амбиции и цели, идет нешуточная борьба за власть и выживание. Король Роберт Баратеон приезжает в Винтерфелл, чтобы попросить старого друга Эддарда Старка стать его десницей. Между тем разведчики из Ночного Дозора узнают о существовании Белых Ходоков, а в Пентосе Визерис Таргариен отдает единственную сестру Дейенерис замуж за кхала Дрого, надеясь вернуть себе трон.
Откройте для себя сложность и многогранность мира, где каждый шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Скорее включайте одно из самых популярных фэнтези в истории телевидения «Игра престолов» — 1 серия, 1 сезон, смотреть онлайн можно прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади