6. Золотая корона
Wink
Сериалы
Игра престолов
1-й сезон
6. Золотая корона
9.52011, Game of Thrones
Фэнтези, Приключения18+
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Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Эддард Старк управляет королевством в отсутствие Роберта и сталкивается с агрессией со стороны Ланнистеров. Между тем в Долине Тирион просит о суде поединком для подтверждения своей невиновности, а за Узким морем Визерис, разозлившись на растущую популярность Дейенерис среди дотракийцев, угрожает ей мечом. Однако кхал Дрого останавливает этот порыв, надев ему на голову «золотую корону».

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»