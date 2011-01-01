Игра престолов (сериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Эддард Старк управляет королевством в отсутствие Роберта и сталкивается с агрессией со стороны Ланнистеров. Между тем в Доли�не Тирион просит о суде поединком для подтверждения своей невиновности, а за Узким морем Визерис, разозлившись на растущую популярность Дейенерис среди дотракийцев, угрожает ей мечом. Однако кхал Дрого останавливает этот порыв, надев ему на голову «золотую корону».



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