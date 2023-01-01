Биография

Николай Костер-Вальдау — датский актер театра и кино, известный зрителям по роли в культовом фэнтези-сериале «Игра Престолов». Эта роль принесла ему несколько номинаций на престижные премии «Эмми», «Сатурн», «Спутник». Николай родился в городе Рудкёбинг, Южная Дания, 27 июля 1970 года. Николай получил актерское образование в Национальной театральной школе в Копенгагене. Дебютом на театральной сцене стала роль Лаэрта в постановке шекспировского «Гамлета». В 1993 году он стал пробовать себя на телевидении, играя эпизодические роли. Первым заметным проектом Николая стал военный фильм «Чёрный ястреб». В том же году он снялся в картине «Энигма». Помимо актёрской карьеры, Николай также занимается кинопродюссированием и благотворительностью: он активно поддерживает деятельность Красного Креста. Николай Костер-Вальдау сыграл десятки ролей. В 2005 году он попал в актерский состав ленты «Царствие небесное». Фильмография актера включает такие картины, как «Уимблдон», «Огненная стена», «Охотники за головами». На дальнейшее развитие карьеры актёра повлияла премьера «Игры Престолов». В 2013 году Николай сыграл в научно-фантастическом боевике «Обливион», в 2016 году исполнил роль в картине «Боги Египта», в 2019 получил главную роль в драме «Домино», а в 2023 году воплотил на экране Вильгельма Завоевателя в сериале «Король и завоеватель», созданном по заказу BBC.