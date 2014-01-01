Второй шанс
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Второй шанс

Второй шанс (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.52014, En chance til
Триллер, Драма98 мин18+

О фильме

После того как маленький сын в семье полицейского умирает, он похищает ребенка такого же возраста из семьи наркоманов.

Второй шанс смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Дания, Швеция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Второй шанс»