Второй шанс (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.52014, En chance til
Триллер, Драма98 мин18+
О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Ульрих
Томсен
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- Актёр
Роланд
Мёллер
- ТБАктёр
Томас
Бо Ларсен
- Актриса
Мария
Бонневи
- ПХАктёр
Петер
Хабер
- ЭФАктриса
Эва
Фрёлинг
- БЁАктриса
Бодиль
Ёргенсон
- МБАктриса
Молли
Бликст Эгелинд
- СБСценарист
Сюзанна
Бир
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- СГПродюсер
Сиссе
Граум Йоргенсен
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- ЖБХудожник
Жиль
Балабо
- ЯСХудожник
Якоб
Стиг Ольссон
- ССХудожница
Синье
Сейлунд
- ПБМонтажёр
Пернилла
Беч Кристенсен