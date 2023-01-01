Биография

Роланд Мёллер — датский актер, музыкант, продюсер и сценарист. Лауреат премии «Бодиль» 2015 года в номинации «Лучшая мужская роль» за съемки в проекте «Моя земля». Родился в Оденсе 28 мая 1972 года. Детство и юность Роланда прошли в криминальном районе Оденсе, ввиду чего он рано связался с преступной средой и даже несколько раз отбывал тюремное заключение. Во взрослом возрасте учился в музыкальной школе Den Rytmiske Højskole, после чего переехал в Копенгаген и сочинял песни совместно с рэпером Jokeren. Работать в сфере кино будущий актер начал во второй половине 2000-х годов. Изначально он выступал консультантом на съемках криминальной картины «Заключенный R», однако в процессе режиссер предложил ему одну из главных ролей. Благодаря этому Роланд Мёллер получил первую известность как актер, а тремя годами позднее его пригласили на съемки картины «Заложники». В 2015-м вышла рейтинговая картина «Моя земля» с Роландом в главной роли. Параллельно он также участвовал в съемках фильма «Пробуждающая совесть». Через два года актеру предложили одну из основных ролей в известной картине «Мотылек», получившей высокие оценки зрителей и критиков. Также в творческой биографии Мёллера выделяются проекты «Взрывная блондинка», «Пассажир», «Рыцари справедливости» и «Молчание ангелов».