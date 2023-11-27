Молчание ангелов (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Мрачный триллер из Дании о поисках серийного убийцы, который преследует женщин, сделавших аборт.
Лаура — следовательница, специализирующаяся на киберпреступлениях. Некоторое время назад она лишилась ребенка на позднем сроке, и это сильно расшатало ее психику. Отношения с мужем стали напряженными, а сны больше не приносят отдых, лишь жуткие кошмары. Однако именно сейчас коллегам Лауры особенно нужна ее помощь. В округе появился убийца в маске, который жестоко расправляется с женщинами. Он оставляет тела убитых в неестественных позах и с картами памяти, где хранятся душераздирающие записи с их убийством. Лаура начинает расследование и очень скоро понимает: жертв объединяет то, что они все в прошлом прибегли к аборту.
Сможет ли она довести дело до конца, вы узнаете, если будете смотреть «Молчание ангелов» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.
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Андреа
Ван Йенсен
- МХАктёр
Марк
Харпсо
- НААктёр
Нильс
Андерс Торн
- АРАктриса
Аманда-Лье
Расмуссен
- КГАктриса
Кристин
Гьерульф
- МААктёр
Майкл
Асмуссен
- ЮОСценарист
Юсуф
Отман
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- СЛМонтажёр
Сесилия
Легс Мейер