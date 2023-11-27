Молчание ангелов
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Молчание ангелов

Молчание ангелов (фильм, 2023) смотреть онлайн

7.92023, Englemageren
Триллер, Криминал93 мин18+
Лаура расследует серию жестоких убийств и выясняет, что у всех жертв есть кое-что общее. Скандинавский триллер о маньяке

О фильме

Мрачный триллер из Дании о поисках серийного убийцы, который преследует женщин, сделавших аборт.

Лаура — следовательница, специализирующаяся на киберпреступлениях. Некоторое время назад она лишилась ребенка на позднем сроке, и это сильно расшатало ее психику. Отношения с мужем стали напряженными, а сны больше не приносят отдых, лишь жуткие кошмары. Однако именно сейчас коллегам Лауры особенно нужна ее помощь. В округе появился убийца в маске, который жестоко расправляется с женщинами. Он оставляет тела убитых в неестественных позах и с картами памяти, где хранятся душераздирающие записи с их убийством. Лаура начинает расследование и очень скоро понимает: жертв объединяет то, что они все в прошлом прибегли к аборту.

Сможет ли она довести дело до конца, вы узнаете, если будете смотреть «Молчание ангелов» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.

Страна
Дания
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молчание ангелов»