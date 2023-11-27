Мрачный триллер из Дании о поисках серийного убийцы, который преследует женщин, сделавших аборт.



Лаура — следовательница, специализирующаяся на киберпреступлениях. Некоторое время назад она лишилась ребенка на позднем сроке, и это сильно расшатало ее психику. Отношения с мужем стали напряженными, а сны больше не приносят отдых, лишь жуткие кошмары. Однако именно сейчас коллегам Лауры особенно нужна ее помощь. В округе появился убийца в маске, который жестоко расправляется с женщинами. Он оставляет тела убитых в неестественных позах и с картами памяти, где хранятся душераздирающие записи с их убийством. Лаура начинает расследование и очень скоро понимает: жертв объединяет то, что они все в прошлом прибегли к аборту.



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