Пробуждающая совесть (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.32015, Skammerens datter
Фэнтези, Приключения92 мин16+
О фильме
Дина унаследовала от матери сверхъестественный дар. Она может заглядывать в души людей, заставляя тех испытывать стыд за свои поступки. Когда единственного наследника престола обвинили в убийстве венценосной семьи, мать девочки обманом завлекают в замок, чтобы заставить обвиняемого сознаться в преступлении. Та отказывается использовать свою силу во зло и попадает в заточение. Теперь Дине предстоит раскрыть правду, попав в эпицентр борьбы за власть и подвергнув опасности собственную жизнь.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ККРежиссёр
Кеннет
Кайнц
- РЭАктриса
Ребекка
Эмили Саттруп
- ППАктёр
Петер
Плаугборг
- Актриса
Мария
Бонневи
- Актёр
Сёрен
Маллинг
- Актёр
Роланд
Мёллер
- Актёр
Якоб
Офтебро
- СЭАктриса
Стина
Экблад
- Актёр
Эллан
Хайд
- ЛБАктриса
Лаура
Бро
- ЙЙАктёр
Йои
Йоханнссон
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- ЛКСценарист
Лина
Кобербель
- НЛПродюсер
Нина
Линг
- ЛБПродюсер
Лейфур
Б. Дагфиннссон
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- НММонтажёр
Николай
Монберг
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос