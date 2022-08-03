Пробуждающая совесть (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Дина унаследовала от матери сверхъестественный дар. Она может заглядывать в души людей, заставляя тех испытывать стыд за свои поступки. Когда единственного наследника престола обвинили в убийстве венценосной семьи, мать девочки обманом завлекают в замок, чтобы заставить обвиняемого сознаться в преступлении. Та отказывается использовать свою силу во зло и попадает в заточение. Теперь Дине предстоит раскрыть правду, попав в эпицентр борьбы за власть и подвергнув опасности собственную жизнь.

