Вальгалла: Рагнарек (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой. Двое смертных из Мидгарда вместе с Локи и Тором прибывают в небесный чертог накануне сражения. Вот-вот пробудится чудовищный волк Фенрир и древние исполины из Етунхейма осадят стены Вальгаллы.



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