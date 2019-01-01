Вальгалла: Рагнарек
Wink
Фильмы
Вальгалла: Рагнарек

Вальгалла: Рагнарек (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.52019, Valhalla
Фэнтези, Триллеры100 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой. Двое смертных из Мидгарда вместе с Локи и Тором прибывают в небесный чертог накануне сражения. Вот-вот пробудится чудовищный волк Фенрир и древние исполины из Етунхейма осадят стены Вальгаллы.

Вальгалла: Рагнарек смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вальгалла: Рагнарек»

Всё