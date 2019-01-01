Вальгалла: Рагнарек (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.52019, Valhalla
Фэнтези, Триллеры100 мин16+
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Сюжет
Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой. Двое смертных из Мидгарда вместе с Локи и Тором прибывают в небесный чертог накануне сражения. Вот-вот пробудится чудовищный волк Фенрир и древние исполины из Етунхейма осадят стены Вальгаллы.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ФАРежиссёр
Фенар
Ахмад
- Актёр
Роланд
Мёллер
- ДААктёр
Дульфи
Аль-Джабури
- СЛАктриса
Сесилия
Лоффредо
- СМАктёр
Саксо
Мольтке-Лет
- АКАктёр
Асбьёрн
Крог Ниссен
- СФАктриса
Стине
Фишер Кристенсен
- СГАктриса
Саломе
Гуннарсдоттир
- ЯЛАктёр
Якоб
Ломанн
- АЙАктёр
Андреас
Йессен
- ПШАктриса
Патриция
Шуманн
- ФАСценарист
Фенар
Ахмад
- ПМСценарист
Петер
Мадсен
- ДЯПродюсер
Джейкоб
Ярек
- ДАПродюсер
Джонни
Андерсен
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- СШХудожник
Сорен
Шварцберг
- МЭХудожница
Маргрет
Эйнарсдоуттир
- КТОператор
Каспер
Туксен
- ЙОКомпозитор
Йенс
Оле Вовк МакКой