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Фильмы
Вальгалла: Рагнарек
Актёры и съёмочная группа фильма «Вальгалла: Рагнарек»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вальгалла: Рагнарек»

Режиссёры

Фенар Ахмад

Фенар Ахмад

Fenar Ahmad
Режиссёр

Актёры

Роланд Мёллер

Роланд Мёллер

Roland Møller
АктёрThor
Дульфи Аль-Джабури

Дульфи Аль-Джабури

Dulfi Al-Jabouri
АктёрLoke
Сесилия Лоффредо

Сесилия Лоффредо

Cecilia Loffredo
АктрисаRøskva
Саксо Мольтке-Лет

Саксо Мольтке-Лет

Saxo Moltke-Leth
АктёрTjalfe
Асбьёрн Крог Ниссен

Асбьёрн Крог Ниссен

Asbjørn Krogh Nissen
АктёрOdin
Стине Фишер Кристенсен

Стине Фишер Кристенсен

Stine Fischer Christensen
АктрисаFrigg
Саломе Гуннарсдоттир

Саломе Гуннарсдоттир

Salóme Gunnarsdóttir
АктрисаFreja (в титрах: Salóme R. Gunnarsdóttir)
Якоб Ломанн

Якоб Ломанн

Jacob Lohmann
АктёрTyr
Андреас Йессен

Андреас Йессен

Andreas Jessen
АктёрBalder
Патриция Шуманн

Патриция Шуманн

Patricia Schumann
АктрисаMor

Сценаристы

Фенар Ахмад

Фенар Ахмад

Fenar Ahmad
Сценарист
Петер Мадсен

Петер Мадсен

Peter Madsen
Сценарист

Продюсеры

Джейкоб Ярек

Джейкоб Ярек

Jacob Jarek
Продюсер
Джонни Андерсен

Джонни Андерсен

Johnny Andersen
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Иван Породнов

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Андрей Янайт

Андрей Янайт

Актёр дубляжа
Александр Воронов

Александр Воронов

Актёр дубляжа

Художники

Сорен Шварцберг

Сорен Шварцберг

Søren Schwartzberg
Художник
Маргрет Эйнарсдоуттир

Маргрет Эйнарсдоуттир

Margrét Einarsdóttir
Художница

Операторы

Каспер Туксен

Каспер Туксен

Kasper Tuxen
Оператор

Композиторы

Йенс Оле Вовк МакКой

Йенс Оле Вовк МакКой

Jens Ole Wowk McCoy
Композитор