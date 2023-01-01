WinkФильмыВальгалла: РагнарекАктёры и съёмочная группа фильма «Вальгалла: Рагнарек»
Актёры и съёмочная группа фильма «Вальгалла: Рагнарек»
Режиссёры
Актёры
АктёрThor
Роланд МёллерRoland Møller
АктёрLoke
Дульфи Аль-ДжабуриDulfi Al-Jabouri
АктрисаRøskva
Сесилия ЛоффредоCecilia Loffredo
АктёрTjalfe
Саксо Мольтке-ЛетSaxo Moltke-Leth
АктёрOdin
Асбьёрн Крог НиссенAsbjørn Krogh Nissen
АктрисаFrigg
Стине Фишер КристенсенStine Fischer Christensen
АктрисаFreja (в титрах: Salóme R. Gunnarsdóttir)
Саломе ГуннарсдоттирSalóme Gunnarsdóttir
АктёрTyr
Якоб ЛоманнJacob Lohmann
АктёрBalder
Андреас ЙессенAndreas Jessen
АктрисаMor