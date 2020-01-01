Рыцари справедливости (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Вернувшись с поля боя, военный по имени Маркус узнает, что его жена погибла в катастрофе в метро, а также, что, по мнению выжившего в той же аварии математика, происшествие было подстроено злоумышленниками. �Отомстить негодяям – отныне главная задача Маркуса, его нового знакомого и их идейных соратников.



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