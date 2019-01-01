Отель для самоубийц (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
6.52019, Selvmordsturisten
Драмы, Детективы85 мин18+
Сюжет
Страховой агент Макс расследует исчезновение Артура. Задание приводит его в странную гостиницу, предназначенную специально для самоубийц.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЙАРежиссёр
Йонас
Александр Арнбю
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- ТНАктриса
Тува
Новотны
- СХАктриса
Сольбьёрг
Хёйфельдт
- ЯБАктёр
Ян
Бейвут
- СРАктриса
Соня
Рихтер
- РААктёр
Роберт
Арамайо
- ЛХАктриса
Лоррэйн
Хилтон
- СДАктёр
Слиман
Дази
- Актриса
Йоханна
Вокалек
- КУАктриса
Кая
Уилкинс
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- НПАктёр дубл�яжа
Никита
Прозоровский
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ЙММонтажёр
Йоргос
Мавропсаридис
- МХКомпозитор
Миккел
Хесс