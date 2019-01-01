Отель для самоубийц
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Отель для самоубийц

Отель для самоубийц (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.52019, Selvmordsturisten
Драмы, Детективы85 мин18+

Сюжет

Страховой агент Макс расследует исчезновение Артура. Задание приводит его в странную гостиницу, предназначенную специально для самоубийц.

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Информация

Страна
Германия, Норвегия, Дания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отель для самоубийц»

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