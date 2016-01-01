Боги Египта (фильм, 2016) смотреть онлайн

«Боги Египта»—эпичный боевик помотивам египетских мифов отрежиссерасай-фая«Я, робот»Алекса Пройаса созвездой«Игры престолов»НиколаемКостером-Вальдау.



В процветавшем и спокойном Египте внезапно воцарилась тьма: жестокий бог Сет, предавший братьев, убил Осириса и захватил трон, погрузив страну в хаос и страх. В этом мраке на сцену выходит смелый и находчивый молодой вор Бек — обычный смертный, решивший бросить вызов богам ради спасения возлюбленной Заны. Чтобы вернуть ее из мертвых, он обращается за помощью к могучему и мстительному богу Гору, чья ярость и сила готовы разрушить все на пути. Вместе они проходят через опасные испытания — от загадочных лабиринтов до кровавых битв с армиями Сета, — жертвуя всем ради победы в мире живых и мертвых, чтобы восстановить справедливость и вернуть свет в их разрушенный мир.



Фильм«Боги Египта»погружает вбогатую египетскую мифологию, знакомит слегендами обогах, ихборьбой завласть исудьбу мира. Фильм позволяет проникнуться атмосферой древних храмов, изучить загадочные ритуалы инасладиться сценами эпичных сражений.



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