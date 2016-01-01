Боги Египта (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
«Боги Египта»—эпичный боевик помотивам египетских мифов отрежиссерасай-фая«Я, робот»Алекса Пройаса созвездой«Игры престолов»НиколаемКостером-Вальдау.
В процветавшем и спокойном Египте внезапно воцарилась тьма: жестокий бог Сет, предавший братьев, убил Осириса и захватил трон, погрузив страну в хаос и страх. В этом мраке на сцену выходит смелый и находчивый молодой вор Бек — обычный смертный, решивший бросить вызов богам ради спасения возлюбленной Заны. Чтобы вернуть ее из мертвых, он обращается за помощью к могучему и мстительному богу Гору, чья ярость и сила готовы разрушить все на пути. Вместе они проходят через опасные испытания — от загадочных лабиринтов до кровавых битв с армиями Сета, — жертвуя всем ради победы в мире живых и мертвых, чтобы восстановить справедливость и вернуть свет в их разрушенный мир.
Фильм«Боги Египта»погружает вбогатую египетскую мифологию, знакомит слегендами обогах, ихборьбой завласть исудьбу мира. Фильм позволяет проникнуться атмосферой древних храмов, изучить загадочные ритуалы инасладиться сценами эпичных сражений.
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СтранаСША, Австралия
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
- Режиссёр
Алекс
Пройас
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Чедвик
Боузман
- ЭЮАктриса
Элоди
Юнг
- КИАктриса
Кортни
Итон
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- Актёр
Джеффри
Раш
- ББАктёр
Брайан
Браун
- РБАктриса
Рэйчел
Блейк
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Алекс
Пройас
- ТДПродюсер
Тофер
Дау
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- СНХудожница
Софи
Нэш
- ЛКХудожница
Лиз
Кеог
- НГХудожница
Ники
Гардинер
- РЛМонтажёр
Ричард
Лиройд
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами