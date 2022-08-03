Wink
Сериалы
Игра престолов
8-й сезон

Сериал Игра престолов 8 сезон (2019 года) смотреть онлайн

9.52019, Game of Thrones 6 серий
Фэнтези, Боевик18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Долгожданный финал одной из самых популярных фэнтезийных телесаг в истории начинается с эпичного сражения между живыми и мертвыми. Чтобы узнать, кто победит в этой битве, включайте драму «Игра престолов». Смотрите 8 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

В восьмом сезоне полчище Белых Ходоков преодолевает Стену и направляется в сторону Винтерфелла, создавая угрозу для всего человечества. Джон узнает о своем истинном происхождении, а Арья наконец-то встречается с семьей и старыми друзьями. Тем временем Серсея заключает союз с Эуроном Грейджоем, стремясь заполучить Железный Флот и уничтожить своих врагов.

Смогут ли разрозненные правители объединиться и противостоять армии нечисти, или же их личные амбиции окажутся сильнее необходимости спасти мир? Ответ на этот вопрос вы узнаете в финале драматического телевизионного проекта «Игра престолов», 8 сезон. Смотрите 8 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»