Сериал Игра престолов 8 сезон (2019 года) смотреть онлайн
О сериале
Долгожданный финал одной из самых популярных фэнтезийных телесаг в истории начинается с эпичного сражения между живыми и мертвыми. Чтобы узнать, кто победит в этой битве, включайте драму «Игра престолов». Смотрите 8 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.
В восьмом сезоне полчище Белых Ходоков преодолевает Стену и направляется в сторону Винтерфелла, создавая угрозу для всего человечества. Джон узнает о своем истинном происхождении, а Арья наконец-то встречается с семьей и старыми друзьями. Тем временем Серсея заключает союз с Эуроном Грейджоем, стремясь заполучить Железный Флот и уничтожить своих врагов.
Смогут ли разрозненные правители объединиться и противостоять армии нечисти, или же их личные амбиции окажутся сильнее необходимости спасти мир? Ответ на этот вопрос вы узнаете в финале драматического телевизионного проекта «Игра престолов», 8 сезон. Смотрите 8 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади