Долгожданный финал одной из самых популярных фэнтезийных телесаг в истории начинается с эпичного сражения между живыми и мертвыми. Чтобы узнать, кто победит в этой битве, включайте драму «Игра престолов». Смотрите 8 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.



В восьмом сезоне полчище Белых Ходоков преодолевает Стену и направляется в сторону Винтерфелла, создавая угрозу для всего человечества. Джон узнает о своем истинном происхождении, а Арья наконец-то встречается с семьей и старыми друзьями. Тем временем Серсея заключает союз с Эуроном Грейджоем, стремясь заполучить Железный Флот и уничтожить своих врагов.



Смогут ли разрозненные правители объединиться и противостоять армии нечисти, или же их личные амбиции окажутся сильнее необходимости спасти мир? Ответ на этот вопрос вы узнаете в финале драматического телевизионного проекта «Игра престолов», 8 сезон. Смотрите 8 сезон сериала «Игра престолов» в подписке Amediateka на Wink.

