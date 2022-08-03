Игра престолов (сериал, 2019) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

Дейенерис и Джон прибывают в Винтерфелл с войсками Безупречных и Дотракийцев. Сноу воссоединяется с Браном и Арьей и узнает правду о своем происхождении. Тем временем Теон Грейджой предпринимает отчаянную попытку спасти сестру из плена, а Квиберн заключает сделку с Бронном об убийстве Джейме и Тириона в случае их выживания после битвы с мертвецами.



