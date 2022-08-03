3. Долгая ночь
Wink
Сериалы
Игра престолов
8-й сезон
3. Долгая ночь
9.52019, Game of Thrones
Фэнтези, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Игра престолов (сериал, 2019) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Мелисандра приходит в Винтерфелл и призывает магию, заклиная мечи дотракийцев перед надвигающейся битвой. Дейенерис и Джон сражаются на драконах, отчаянно пытаясь остановить Короля Ночи, в то время как на земле остальные герои защищают замок, рискуя своими жизнями.

Приготовьтесь к эпичному сражению, ведь на кону стоит не только судьба Семи Королевств, но будущее всего человечества. Смогут ли люди, объединив свои силы, одолеть армию живых мертвецов, узнаете в культовом фэнтези «Игра престолов» (8 сезон) — 3 серия онлайн смотреть в высоком качестве вы можете прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра престолов»