Игра престолов (сериал, 2019) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

Мелисандра приходит в Винтерфелл и призывает магию, заклиная мечи дотракийцев перед надвигающейся битвой. Дейенерис и Джон сражаются на драконах, отчаянно пытаясь остановить Короля Ночи, в то время как на земле остальные герои защищают замок, рискуя своими жизнями.
Приготовьтесь к эпичному сражению, ведь на кону стоит не только судьба Семи Королевств, но будущее всего человечества. Смогут ли люди, объединив свои силы, одолеть армию живых мертвецов, узнаете в культовом фэнтези «Игра престолов» (8 сезон) — 3 серия онлайн смотреть в высоком качестве вы можете прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb
