Игра престолов (сериал, 2019) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

Мелисандра приходит в Винтерфелл и призывает магию, заклиная мечи дотракийцев перед надвигающейся битвой. Дейенерис и Джон сражаются на драконах, отчаянно пытаясь остановить Короля Ночи, в то время как на земле остальные герои защищают замок, рискуя своими жизнями.



Приготовьтесь к эпичному сражению, ведь на кону стоит не только судьба Семи Королевств, но будущее всего человечества.


