WinkСериалыИгра престолов8-й сезон6. Железный Трон
9.52019, Game of Thrones
Фэнтези, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Игра престолов (сериал, 2019) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
После разрушения города Дейенерис обращается к Безупречным и дотракийцам, объявляя о своих планах «освободить» весь мир. Тирион Ланнистер публично отказывается от звания десницы и убеждает Джона в необходимости уничтожить королеву, так как она представляет наибольшую угрозу для народа.
Не терпится узнать, сможет ли Джон убить свою возлюбленную? Тогда не пропустите завершающий аккорд в эпопее о борьбе за власть в Вестеросе и скорее включайте драму «Игра престолов» (8 сезон) — 6 серия смотреть в высоком качестве и без рекламы вы можете уже сейчас с подпиской Amediateka на Wink!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
9.2 IMDb
- ДНРежиссёр
Дэвид
Наттер
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Эмилия
Кларк
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актёр
Иэн
Глен
- АААктёр
Алфи
Аллен
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- ДУСценарист
Д.Б.
Уайсс
- ДХСценарист
Дэйв
Хилл
- ДБПродюсер
Дэвид
Бениофф
- ДУПродюсер
Д.Б.
Уайсс
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МЧАктёр дубляжа
Михаил
Черняк
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПЖХудожник
Пол
Жирардани
- КВМонтажёр
Кэти
Вейланд
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- Монтажёр
Тим
Портер
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- Композитор
Рамин
Джавади